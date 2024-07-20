В Далласе загорелась Первая баптистская церковь

В американском городе Даллас, штат Техас, загорелась Первая баптистская церковь, сообщает CBS News.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности, пожарные продолжают бороться с огнем. Церковь находится в центре города. Представитель храма позвонил пожарным и заявил, что из исторического святилища исходит сильный дым. Причина пожара неизвестна.

По словам старшего пастора церкви Роберта Джеффреса, здание открыли для молитв в 1890 году.

Пострадавших нет. Джеффрес отметил, что прихожане собираются встретиться в церкви в это воскресенье, 21 июля. Первая баптистская церковь насчитывает 16 тыс. прихожан.

В 2013 году церковь реконструировали и расширили, к ней пристроили новый молитвенный дом. По данным Church Executive, на реставрацию потратили $130 млн — это самый дорогой протестантский комплекс в современной истории. Внутри церкви находятся 3 тыс. мест и большой крытый переход. У фасада храма расположен действующий фонтан с музыкой.