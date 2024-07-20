Сийярто назвал детским садом план Борреля бойкотировать Венгрию

Попытка главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию на встрече глав МИД, чтобы наказать страну за визит премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай — это детский сад, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своем Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

Так Сийярто ответил на вопрос журналистов о том, что Боррель якобы решил организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в конце августа.

О том, что Боррель соберет дипломатов на заседание глав МИД Евросоюза в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника в Брюсселе. По словам собеседников издания, это должно стать ответом на «мирную миссию» Орбана. Венгрия должна провести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС 28–29 августа, пишет Politico. Если в те же дни Боррель созовет официальное заседание, то дипломаты не смогут поехать в Будапешт.

«Я не получил от господина верховного представителя письма с таким содержанием за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада — я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», — отметил Сийярто.

По его словам, в Евросоюзе должно быть много других, более актуальных проблем, потому что на континенте идет вооруженный конфликт, а вес европейской политики «никогда не был таким легким, как сейчас». В этой связи поведение Борреля «скорее заслуживает сожаления, чем заставляет оскорбиться».

В начале июля Орбан в рамках «мирной миссии» посетил Киев, Москву и Пекин, где провел встречи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Визит Орбана в Россию вызвал осуждение со стороны Украины и европейских лидеров.