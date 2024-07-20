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Кличко назвал убийство Ирины Фарион провокацией и вызовом демократии

Мэр Киева Кличко: убийство Ирины Фарион - это провокация и вызов демократии

Убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион является провокацией, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Насилие — не метод борьбы с оппонентами и теми, кто мыслит иначе. Убийство Ирины Фарион — это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране», — отметил Кличко.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего должны быть оперативно расследованы, а результаты расследования — открыты для общественности.

19 июля во Львове на Фарион совершили покушение. Неизвестный выстрелил в нее, по данным украинского телеканала «Экспрессо», в висок, после чего экс-депутата Верховной рады госпитализировали в тяжелом состоянии. Через несколько часов она погибла.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил стрельбу в Фарион, заявив, что «каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность».

Зеленский заявил о борьбе врачей за жизнь Фарион после покушения
Политика
Фото:Анастасия Смолиенко / Keystone / Global Look Press

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годы, является членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине. В 2013 году она предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война», а прежде говорила детям в детском саду, что их имена — Наташа, Вова, Миша, Маша — звучат не по-украински.

В 2019 году Фарион потребовала отправить в тюрьму Зеленского (тогда он был кандидатом на выборах) из-за того, что он обратился к своим избирателям на русском языке. Она отметила, что таким образом Зеленский «насилует язык на глазах у всей страны» и тех людей, которые защищают Украину.

В мае 2024 года суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка университета «Львовская политехника» после того, как Фарион со скандалом уволили из-за слов о военных Украины. Она считала, что военнослужащих, разговаривающих на русском языке, нельзя считать украинцами. Увольнения Фарион потребовали студенты университета.

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Теги
Ирина Фарион Виталий Кличко покушение на убийство убийство Украина
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