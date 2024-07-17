В Ленобласти четыре человека погибли в ДТП с «Ласточкой»

Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении электропоезда «Ласточка» и легкового автомобиля Renault в Ленинградской области, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла в 14:40 мск на железнодорожном переезде станции Дивенская. «В результате ДТП погибли четыре человека, двое из них дети», — говорится в публикации. «Фонтанка» пишет, что в легковом автомобиле ехала семья с двумя сыновьями. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, добавили в ведомстве.

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В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что водитель автомобиля выехал на переезд на красный сигнал светофора. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — добавили там.

Пострадавших среди пассажиров и персонала «Ласточки» нет. Поезда сообщением Санкт-Петербург — Псков идут с задержкой, добавили в пресс-службе. Следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц — ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса.