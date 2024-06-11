В Москве прохожий избил беременную девушку после замечания

В Москве прохожий избил беременную женщину после того, как ему сделали замечание. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Мужчина напал на женщину после замечания, которое ему сделали «в ответ на небрежное обращение в ее адрес», уточнил СК. Пострадавшую госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан.

По данным телеграм-канала Baza, избиению подверглась 21-летняя беременная девушка, которая стояла возле станции метро «Домодедовская» вместе со своей матерью. Как пишет Baza, мимо проходящий мужчина назвал девушку матрешкой. Мать заступилась за дочь и посоветовала незнакомцу обратиться так к его жене.

На какое-то время мужчина пропал из виду, но затем вернулся весь в крови: по его словам, его избили. Затем мужчина начал избивать девушку и ее мать металлическим прутом, который принес с собой. По данным Baza, жизнь ребенка девушки находится под угрозой.