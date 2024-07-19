Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Нгуен Фу Чонг 13 лет возглавлял партию и в течение нескольких лет был президентом страны. На его период правления пришелся ряд коррупционных скандалов

Нгуен Фу Чонг (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни.

Он находился в в Центральном военном госпитале №108. Накануне его наградили орденом Золотой звезды.

Нгуен Фу Чонг вступил в партию в 1968 году, в разгар военных действий в Южном Вьетнаме. Начинал он с пропагандистской работы и всю карьеру занимался партийной работой. В 1994 году в возрасте 50 лет он стал членом ЦК Компартии, в 1997 году вошел в Политбюро.В 2000-2006 году возглавлял партийный комитет столицы страны Ханоя, затем Национальную ассамблею (парламент) Вьетнама.