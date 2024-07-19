Умер генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг
Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни.
Он находился в в Центральном военном госпитале №108. Накануне его наградили орденом Золотой звезды.
Нгуен Фу Чонг вступил в партию в 1968 году, в разгар военных действий в Южном Вьетнаме. Начинал он с пропагандистской работы и всю карьеру занимался партийной работой. В 1994 году в возрасте 50 лет он стал членом ЦК Компартии, в 1997 году вошел в Политбюро.В 2000-2006 году возглавлял партийный комитет столицы страны Ханоя, затем Национальную ассамблею (парламент) Вьетнама.
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