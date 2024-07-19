Умер актер Андрей Ксенюк
В 65 лет умер актер Андрей Ксенюк, сыгравший Адольфа Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил», сообщили в пресс-службе Норильского заполярного театра драмы.
Причины произошедшего, даты и место прощания и похорон там не назвали. В его биографии датой смерти значится 18 июля.
РБК направил запрос в Норильский театр драмы.
Ксенюк родился 17 августа 1958 года в Норильске, окончил Красноярское училище искусств. После учебы начал работу в Норильском заполярном театре драмы. Его дебют на сцене состоялся в постановке Семена Гальмерина «Сказка про Ивана-дурака, который чертям насолил» по произведению Льва Толстого.
Среди ролей Ксенюка — Адольф Гитлер в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил» (1995), герцог Фредерик в «Сказке Арденнского леса» (2000) и пастор Форд в «Поллианне» (2003). За всю актерскую карьеру он исполнил более 100 ролей.
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