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Общество ,  
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В Запорожской области и других регионах ввели графики отключения света

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Запорожской области ввели графики временных отключений электричества, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ввиду увеличения нагрузки в энергосистеме южной части страны, системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления принял решение о введении графиков временных отключений», — говорится в публикации. Глава Запорожской области призвал местных жителей заранее запастись водой.

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Фото:Raul Martinez / EPA / TACC

Кроме Запорожской области, графики ввели в Херсонской и Ростовской областях, в Крыму и на территории Донецкой народной республики.

16 июля на Ростовской АЭС под действием автоматики отключился один из энергоблоков. Тогда из-за сбоя в энергосистеме юга России ввели временные графики ограничения потребления.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России, расположено в 16 км от Волгодонска, она обеспечивает порядка 75% производства электроэнергии в Ростовской области, после чего та поступает в Объединенную энергосистему юга России, в состав которой входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.

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Теги
АЭС отключение электричества свет Евгений Балицкий Запорожская область
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