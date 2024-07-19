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Сын Галича заявил о намерении обжаловать признание иноагентом

Григорий Михнов-Вайтенко
Григорий Михнов-Вайтенко (Фото: Григорий Михнов-Вайтенко / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Священник Григорий Михнов-Вайтенко собирается обжаловать внесение в реестр иноагентов, сообщил он РБК.

«Обжаловать буду. Причину [включения в реестр иноагентов ] не знаю. Маркировку буду ставить там, где положено по закону», — рассказал он.

Минюст признал иноагентами пианиста Кисина и сына Галича
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Евгений Кисин

19 июля Минюст внес Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов. Ведомство считает, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против военных действий на Украине.

Григорий Михнов-Вайтенко — сын поэта Александра Галича и художницы Сони Войтенко, член Правозащитного совета Петербурга, в прошлом — священник Русской православной церкви. С 2014 года вышел за штат РПЦ, впоследствии перешел в Апостольскую православную церковь. Сейчас организует медицинскую и юридическую помощь украинским беженцам в Петербурге и Ленинградской области.

Кроме него в список попали пианист, лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин, экс-координатор штаба Алексея Навального в Саратове (штабы Навального были признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) Дмитрий Цибирев, бывший советский разведчик и свидетель по делу Александра Литвиненко Юрий Швец.

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Теги
иноагенты Минюст обжалование реестр
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