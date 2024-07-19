Сын Галича заявил о намерении обжаловать признание иноагентом
Священник Григорий Михнов-Вайтенко собирается обжаловать внесение в реестр иноагентов, сообщил он РБК.
«Обжаловать буду. Причину [включения в реестр иноагентов ] не знаю. Маркировку буду ставить там, где положено по закону», — рассказал он.
19 июля Минюст внес Михнова-Вайтенко в реестр иноагентов. Ведомство считает, что он распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против военных действий на Украине.
Григорий Михнов-Вайтенко — сын поэта Александра Галича и художницы Сони Войтенко, член Правозащитного совета Петербурга, в прошлом — священник Русской православной церкви. С 2014 года вышел за штат РПЦ, впоследствии перешел в Апостольскую православную церковь. Сейчас организует медицинскую и юридическую помощь украинским беженцам в Петербурге и Ленинградской области.
Кроме него в список попали пианист, лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин, экс-координатор штаба Алексея Навального в Саратове (штабы Навального были признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) Дмитрий Цибирев, бывший советский разведчик и свидетель по делу Александра Литвиненко Юрий Швец.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации