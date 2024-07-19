Официальным котом МИД Литвы стал найденыш по кличке Ранго

Фото: GLandsbergis / X

У МИД Литвы появился официальный кот, сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис на личной странице в соцсети X.

Дипломат опубликовал фотографию котенка темного окраса по кличке Ранго. По словам Ландсбергиса, его нашли на территории МИДа.

«Ранго был спасен с нашего заднего двора и сразу же стал официальным котом Министерства иностранных дел Литовской Республики», — рассказал глава ведомства.

Главный мышелов есть и у британского МИДа — кот по кличке Палмерстон. В 2020 году он вышел на пенсию.

С ним некоторое время враждовал «отпугивающий противников» кот Ларри. Последнего из приюта взяла семья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.

Питомец поселился на Даунинг-стрит, 10 в 2011 году из-за нашествия грызунов. Он официально занимает пост главного мышелова правительственной резиденции, при нем сменились уже шесть премьеров.