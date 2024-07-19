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Потери Вооруженных сил Украины за неделю составили более 13 тыс. человек, сообщило Минобороны России.

По сведениям российского министерства, за неделю с 13 по 19 июля на северном направлении погибли 1370 бойцов ВСУ, на западном — 3920. Формирования группировок «Юг» и «Центр» за это же время ликвидировали 3930 и 2215 украинских солдат соответственно.

Кроме того, за тот же период на восточном направлении потери ВСУ составили 925 человек, а группировка «Днепр» отчиталась о 715 убитых военных противника.

В то же время в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.

Министерство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Юрьевка, расположенного неподалеку от поселка Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР.

В недельной сводке Минобороны помимо Юрьевки среди занятых российскими подразделениями населенных пунктов также упоминается Урожайное. Его взяли под контроль подразделения группировки «Восток» в прошлые выходные.