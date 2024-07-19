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Технологии и медиа ,  
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Turkish Airlines отчиталась о постепенном возвращении к штатной работе

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Turkish Airlines почти устранила проблемы в работе сервисов компании после глобального IТ-сбоя, сообщил исполнительный директор перевозчика Биляль Экши в социальной сети X.

По его словам, компания «в значительной степени устранила проблему в IТ-системах, которая серьезно затронула многие отрасли мира, включая авиацию».

Он заверил, что Turkish Airlines делает все возможное «для <...> пассажиров, которые стали жертвами» произошедшего сбоя.

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Фото:Burak Kara / Getty Images

Как уточнил в той же соцсети пресс-секретарь перевозчика Яхья Устюн, специалисты компании работают «над снижением операционной интенсивности, чтобы решить проблему, связанную с программным обеспечением». Он отметил, что во избежание сбоев в полетах некоторые рейсы будут отменены, перевозки вернутся к нормальному режиму, «как только это станет возможным».

Утром 19 июля (по московскому времени) в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой. Пользователи сообщали о появлении ошибки BSOD («синий экран смерти») на устройствах с Windows 10. В компании пояснили, что сбой начался накануне из-за «изменения конфигурации в части <...> внутренних рабочих нагрузок Azure», которое «вызвало перебои между ресурсами хранения и вычислений, что привело к сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений». Причиной неполадок стало обновление антивирусной программы компании Crowdstrike.

«Принимаются необходимые меры для решения глобальной проблемы, связанной с программным обеспечением. Наша деятельность постепенно возвращается к нормальному режиму», — говорится в сообщении представителя Turkish Airlines. По словам главы компании Ахмета Болата, сразу после выявления сбоя специалисты Turkish Airlines начали использовать другие операционные системы. «Мы стараемся выполнять наши рейсы с минимальными задержками», — приводит его слова телекомпания TV-100.

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