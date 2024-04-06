Путин подписал закон об усилении контроля за педофилами
Президент России Владимир Путин подписал дополнения к закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», следует из данных на портале нормативно-правовых актов. Осужденным за преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних теперь запрещено посещать детские учреждения.
Согласно законопроекту речь идет об образовательных, медицинских, санитарно-курортных, физкультурно-спортивных, культурных организациях, а также местах, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Исключениями станут случаи, когда осужденный за педофилию является родителем несовершеннолетнего ребенка и сопровождает его в таких учреждениях.
Соответствующая инициатива правительства была внесена в Госдуму в декабре 2023 года. В пояснительной записке отмечалось, что в последнее время число осужденных за педофилию выросло с 7069 человек в 2019 году до 7435 за первое полугодие 2023-го. Введение административных ограничений «окажет свое воздействие» на сокращение преступлений против половой неприкосновенности детей, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По мнению авторов инициативы, для ее реализации не потребуется увеличения штатной численности сотрудников полиции и дополнительных материально-технических ресурсов.
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