Путин подписал закон об усилении контроля за педофилами

Лицам с непогашенной или неснятой судимостью за педофилию запретили посещать детские организации. Исключением станут случаи, когда осужденный является родителем несовершеннолетнего ребенка и сопровождает его в такие учреждения

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Президент России Владимир Путин подписал дополнения к закону «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», следует из данных на портале нормативно-правовых актов. Осужденным за преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних теперь запрещено посещать детские учреждения.

Согласно законопроекту речь идет об образовательных, медицинских, санитарно-курортных, физкультурно-спортивных, культурных организациях, а также местах, предназначенных для отдыха и оздоровления детей. Исключениями станут случаи, когда осужденный за педофилию является родителем несовершеннолетнего ребенка и сопровождает его в таких учреждениях.

Соответствующая инициатива правительства была внесена в Госдуму в декабре 2023 года. В пояснительной записке отмечалось, что в последнее время число осужденных за педофилию выросло с 7069 человек в 2019 году до 7435 за первое полугодие 2023-го. Введение административных ограничений «окажет свое воздействие» на сокращение преступлений против половой неприкосновенности детей, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По мнению авторов инициативы, для ее реализации не потребуется увеличения штатной численности сотрудников полиции и дополнительных материально-технических ресурсов.

Ранее в отношении осужденных за педофилию действовал запрет на выезд за установленные судом территории и обязательство посещать органы внутренних дел один-четыре раза в месяц. Дополнительные ограничения суд устанавливал в случае двух и более административных правонарушений.