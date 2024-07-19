Суд арестовал замглавы Фонда капремонта Подмосковья
Тверской суд Москвы на два месяца арестовал заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области по обвинению в коррупции, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Мстислава Дымнича обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — взятка в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, заместитель гендиректора фонда с соучастниками планировали получить денежное вознаграждение от компании, занимающейся капремонтами многоквартирных домов в регионе. За взятку должен был оказывать организации «общее покровительство при исполнении и оплате договоров».
Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Дымнича до 17 сентября 2024 года.
Мужчину задержали 18 июля. В 2005 году Дымнич окончил Московский государственный университет сервиса по экономической специальности. Через семь лет он завершил обучение в Российском государственном социальном университете в качестве юриста. В сфере ЖКХ Дымнич проработал четыре года.
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