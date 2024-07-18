Замглавы фонда капремонта Подмосковья задержали по делу о взятке
Замдиректора Фонда капремонта Подмосковья по конкурентным процедурам Мстислава Дымнича задержали и просят заключить под стражу по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Карточка опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции столицы, вопрос об аресте рассмотрит Тверской суд.
40-летний Дымнич в 2005 году окончил Московский государственный университет сервиса с дипломом экономиста. Спустя семь лет он завершил обучение в Российском государственном социальном университете в качестве юриста. В сфере ЖКХ он проработал четыре года.
20 июня в Калининграде задержали руководителя Фонда капремонта региона Олега Туркина. Кроме него были задержаны несколько сотрудников организации. Чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата, совершенные организованной группой. Туркина подозревают в хищении средств фонда с использованием служебного положения. Чиновника отправили под домашний арест до 19 августа.
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