У севших в Красноярске пассажиров Air India возникли проблемы с оплатой
Пассажиры рейса Дели — Сан-Франциско, который экстренно сел в Красноярске, не могут воспользоваться картами для оплаты в аэропорту, сообщил «РИА Новости» представитель международного аэропорта Красноярск.
По его словам, пассажиры, в том числе индийские дипломаты, которые прибыли утром в Красноярск, находятся в стерильной зоне аэропорта, и у них есть доступ в магазины беспошлинной торговли.
«Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте», — сказал собеседник агентства.
Он предположил, что магазины «подориентировались, нашли какой-нибудь размен».
Накануне самолет авиакомпании Air India, летящий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, 19 июля в 0:13 по местному времени он сел в международном аэропорту Красноярска имени Дмитрия Хворостовского.
В пресс-службе Росавиации сообщили, что самолет запросил аварийную посадку в Красноярске из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. Повреждений на самолете не обнаружили.
Как сообщили ТАСС в представительстве индийского авиаперевозчика, ожидается, что пассажиры рейса вылетят из России вечером в пятницу, 19 июля.
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