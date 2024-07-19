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В Красноярск из-за аварийно севшего рейса прибыли индийские дипломаты

Фото: Алина Ковригина / ТАСС
Фото: Алина Ковригина / ТАСС

Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск из-за аварийно севшего рейса Дели — Сан-Франциско, сообщила пресс-служба представительства МИДа России в Красноярске.

«Сотрудники территориального органа вместе с дипломатами из посольства Индии в России, генеральным директором аэропорта и представителями других ведомств на месте координируют действия для скорейшего вылета иностранных граждан в пункт назначения», — говорится в сообщении.

Вылет рейса в Сан-Франциско ожидается 19 июля в 18:15 по местному времени (14:15 мск), уточнили в МИДе.

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Фото:Евгения Темнякова / kja_inform / Telegram

Накануне самолет авиакомпании Air India, летящий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил аварийную посадку в аэропорту Красноярска, 19 июля в 0:13 по местному времени он сел в международном аэропорту Красноярска имени Д.А. Хворостовского.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что самолет запросил аварийную посадку в Красноярске, из-за того что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. Повреждений на самолете не обнаружили.

Утром 19 июля в аэропорту заявили, что борт вместе с экипажем прибудет около 14:00 по местному времени (10:00 мск).

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аварийная посадка самолет посол Индии в России Красноярск Сан-Франциско
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