В МИД ОЭА сообщили об отказе некоторых электронных систем из-за сбоя
Электронные системы в Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов вышли из строя из-за глобального IТ-сбоя, сообщило внешнеполитическое ведомство в соцсети X.
«Информируем вас о глобальной технической проблеме, которая затронула некоторые электронные системы Министерства иностранных дел, в том числе систему аттестации», — говорится в сообщении.
В министерстве рекомендуют воздержаться пока от любых транзакций до решения проблемы.
Работающий в ОАЭ необанк Wio, до последнего времени принимавший денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты Wio-банка.
Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем в разных странах мира.
России проблема массово не коснулась: компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.
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