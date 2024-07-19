Nintendo заявила о проблемах в онлайн-магазине на фоне глобального сбоя

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Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем, заявила о невозможности использования ряда сетевых услуг в ее официальном онлайн-магазине. Сообщение пресс-службы компании опубликовано в социальной сети X (бывший Twitter).

«В настоящее время существует проблема с сетью, связанная с использованием карты / номера предоплаты / использованием карты / номером загрузки в Nintendo eShop», — говорится в сообщении.

О сбоях в работе сетевых услуг в компании сообщили в 8:28 мск. В 11:26 мск пресс-служба добавила, что работы по восстановлению онлайн-функционала Nintendo продолжаются, в компании также извинились перед пользователями.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем в разных странах мира.

России проблема массово не коснулась: компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России еще в марте 2024 года.