Маск отреагировал на глобальный сбой картинкой о проблемах Windows

Фото: elonmusk / X

Владелец X американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на глобальный сбой в IT-системах, репостнув картинку о проблемах в операционной системе Windows.

На изображении, подписанном «это приложение все еще работает», видны «экраны смерти» Windows. Картинку опубликовал графический дизайнер под ником DogeDesigner.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.

России проблема массово не коснулась: компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории страны еще в минувшем марте.

Росавиация сообщила, что, благодаря импортозамещению программного обеспечения, все системы воздушного транспорта работают в штатном режиме.