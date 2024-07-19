Российские банки отчитались о штатной работе на фоне глобального сбоя

Фото: Андрей Любимов / РБК

Крупные российские банки продолжают непрерывную работу на фоне глобального сбоя в системе Microsoft, который повлек нарушения функционирования финансовых систем за рубежом, рассказали РБК в пресс-службах отечественных банков.

Так, в Сбербанке сообщили, что все системы «Сбера» работают штатно, «никаких сбоев не наблюдаем».

В пресс-службе ВТБ пояснили, что глобальный ИТ-сбой был вызван некорректным обновлением приложения CrowdStrike, которое в периметре ВТБ не используется, поэтому произошедшее не оказало влияния на работоспособность сервисов группы ВТБ.

Пресс-служба Т-Банка отчиталась о штатной работе, в то же время пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам кредитного учреждения.

Также Почта банк и Уралсиб информировали о штатном функционировании всех систем, клиентских приложений, веб-сайтов, и банкоматов.

Утром 19 июля в разных странах мира произошел глобальный сбой в работе Microsoft Azure — облачной платформы компании Microsoft, которая позволяет хранить данные на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах. Источником неполадок стало обновление CrowdStrike Falcon Sensor — системы безопасности, блокирующей кибератаки.

Сбой стал причиной проблем в работе American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines и других авиакомпаний, аэропортов Сиднея, Берлина, Гамбурга, Лондона, Франкфурта, Кишинева, Мадрида, и других, а также банков и медицинских систем.

В России очень мало организаций, которые используют облачные сервисы Microsoft, и еще меньше тех, кто использует Falcon Sensor, ставший причиной проблемы, а потому проблема практически не затронет российские компании, рассказал РБК вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

Софт CrowdStrike очень популярен во всем мире, но в России эта компания не работает, поэтому в стране может быть незначительное количество устройств с данным программным обеспечением, согласен руководитель департамента сетевой безопасности компании F. A. C. C. T. Никита Кислицин.