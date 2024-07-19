Экстренно севший в Красноярске самолет не скоро вылетит в Сан-Франциско

Самолет Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, в ближайшее время не покинет аэропорт Красноярска, где совершил аварийную посадку. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее Air India сообщила, что отправит в Красноярск резервный рейс, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в пункт назначения.

По предварительной данным, которые приводит аэропорт, борт вместе с экипажем прибудет около 14:00 по местному времени (10:00 мск). В пресс-службе напомнили, что пассажиры находятся в зале вылетов, им доступны еда и напитки.

В пресс-службе Росавиации ранее сообщили, что самолет запросил аварийную посадку в Красноярске из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. Признаков пожара или задымления не было, уточнили в там. ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС сообщил, что на самолете не обнаружили повреждений.