Ученые заявили о глобальной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде

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Уменьшение уровня кислорода в воде — критическая угроза для природы Земли, сообщила международная команда ученых из американского Политехнического института Ренсселера в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.

«Исследования быстрой и продолжающейся деоксигенации водных сред обитания показывают, что критический порог приближается со скоростью, сопоставимой с другими планетарными пограничными процессами», — отмечают ученые. Они подчеркнули, что необходимо сосредоточить усилия на контроле этой проблемы.

Во всех водных экосистемах, от ручьев и рек до открытого океана, концентрация растворенного кислорода в последние десятилетия существенно снизилась. По сообщению ученых, с 1980 года в озерах и водохранилищах потери кислорода составили 5,5 и 18,6% соответственно, а с 1960-го океаны потеряли около 2% кислорода.

Процесс снижения уровня кислорода в воде связан с изменениями климата и землепользования: на процесс деоксигенации влияют глобальное потепление и загрязняющие вещества, поступающие в экосистемы.

Деоксигенация в том числе приводит к изменениям у живых организмов — обитателей водоемов: у них снижаются сенсорные способности, уменьшается размер тела, появляются трудности с размножением. Водоемы с низким уровнем содержания кислорода называют «мертвыми зонами», которые представляют угрозу, отметили ученые.

О том, что уровень кислорода в озерах и водохранилищах мира стремительно снижается, а это угрожает их биоразнообразию и качеству воды, ученые сообщали и ранее. Так, в 2021 году в журнале Nature были опубликованы результаты аналогичного исследования, на данных которого, в частности, основаны выводы ученых Политехнического института Ренсселера.

«Все процессы в водной среде зависят от кислорода. Это система поддержки водных пищевых сетей. И когда озеро начинает терять кислород, это является одним из ключевых факторов исчезновения в нем различных видов, в том числе рыб. Озера и водохранилища теряют кислород в 2,7–9,3 раза быстрее, чем океаны. Такое снижение будет иметь последствия для всей экосистемы водоемов», — рассказывала научный сотрудник географического факультета МГУ Оксана Ерина.