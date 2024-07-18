Air India направит резервный борт за аварийно севшим в Красноярске рейсом
Авиакомпания Air India, самолет которой экстренно сел в Красноярске, направит за пассажирами резервный борт, чтобы доставить их в Сан-Франциско. Об этом перевозчик сообщил в Х.
«Мы принимаем меры по организации вывозного рейса в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско», — говорится в публикации. На борту, по данным авиакомпании, находились 19 членов экипажа и 225 пассажиров.
Инцидент произошел ранее днем. В пресс-службе Росавиации сообщили, что самолет, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско, запросил аварийную посадку из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. Признаков пожара или задымления не было, уточнили в там. ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС пишет, что на самолете не обнаружили повреждений.
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