 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Air India направит резервный борт за аварийно севшим в Красноярске рейсом

Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Авиакомпания Air India, самолет которой экстренно сел в Красноярске, направит за пассажирами резервный борт, чтобы доставить их в Сан-Франциско. Об этом перевозчик сообщил в Х.

«Мы принимаем меры по организации вывозного рейса в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско», — говорится в публикации. На борту, по данным авиакомпании, находились 19 членов экипажа и 225 пассажиров.

Летящий в Сан-Франциско самолет аварийно сел в Красноярске
Общество
Фото:imago-images.de / Global Look Press

Инцидент произошел ранее днем. В пресс-службе Росавиации сообщили, что самолет, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско, запросил аварийную посадку из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания. Признаков пожара или задымления не было, уточнили в там. ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС пишет, что на самолете не обнаружили повреждений.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Красноярск аварийная посадка резервный
Материалы по теме
Летящий в Сан-Франциско самолет аварийно сел в Красноярске
Общество
Летевший в Уругвай самолет экстренно сел в Бразилии из-за турбулентности
Общество
Boeing сел в Новой Зеландии из-за загоревшегося двигателя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18:03
Отстраненный от должности генерал Шамарин частично признал вину Политика, 23:41
В Аланье задержали разыскиваемого Интерполом россиянина Общество, 23:33
На Украине арестовали дом и Maybach доверенного лица Януковича Политика, 23:21
Air India направит резервный борт за аварийно севшим в Красноярске рейсом Общество, 23:12
В Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton Общество, 23:09
Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты Политика, 23:07
Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте» Политика, 22:40
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен по версии FourFourTwo Спорт, 22:35
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 22:33
МИД назвал недружественным отказ Чехии признавать паспорта без биометрии Политика, 22:30
Почему драгметаллы остаются популярной формой сохранения сбережений РБК и Сбер, 22:30
Путин предложил назвать сквер в Москве в честь бывшего главы ВС Лебедева Политика, 22:16
На курортах юга России отключили свет из-за аварии Общество, 22:03
Во Франции полицейским запретили жевать жвачку во время Олимпиады Спорт, 21:51