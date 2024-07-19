Еще четыре дрона сбили над Курской областью

Силы противовоздушной обороны сбили еще четыре дрона над Курской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Так, общее число беспилотников, уничтоженных за ночь, достигло 11.

В регионе продолжает действовать опасность атаки дронов. О начале работе ПВО Смирнов сообщил около 2:00 мск.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки беспилотников.

В ночь на 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 45 дронов. Большинство из них — 33 аппарата — сбили над Крымом, еще два — над Брянской области. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили десять безэкипажных катеров — они двигались в сторону полуострова.