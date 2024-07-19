NBC сообщил о приближающемся конце карьеры Байдена
Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к завершению, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники из окружения главы государства.
«Мы близки к концу», — сказал один из собеседников телеканала, который ранее сомневался, что Байден решит прекратить борьбу за переизбрание. По словам источников, у президента «земля уходит из-под ног».
Еще один собеседник NBC News отметил, что, по прогнозам, Байден соберет только 25% от первоначально запланированных пожертвований спонсоров. На прошлой неделе ожидалось, что это сумма сократиться только на 50%. «[Доноры] теперь понимают: вопрос не в том, если, а в том, когда», — сказал человеком, который общался с руководителями предвыборной компании действующего президента.
Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. С просьбой сняться с выборов, пусть и в частных беседах, к нему обращаются значимые фигуры — экс-президент Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ситуацию усугубил и положительный тест на COVID-19, который Байден сделал 17 июля.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации