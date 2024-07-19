NBC сообщил о приближающемся конце карьеры Байдена

Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к завершению, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники из окружения главы государства.

«Мы близки к концу», — сказал один из собеседников телеканала, который ранее сомневался, что Байден решит прекратить борьбу за переизбрание. По словам источников, у президента «земля уходит из-под ног».

Еще один собеседник NBC News отметил, что, по прогнозам, Байден соберет только 25% от первоначально запланированных пожертвований спонсоров. На прошлой неделе ожидалось, что это сумма сократиться только на 50%. «[Доноры] теперь понимают: вопрос не в том, если, а в том, когда», — сказал человеком, который общался с руководителями предвыборной компании действующего президента.

Призывы к Байдену отказаться от переизбрания звучат после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом. С просьбой сняться с выборов, пусть и в частных беседах, к нему обращаются значимые фигуры — экс-президент Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Ситуацию усугубил и положительный тест на COVID-19, который Байден сделал 17 июля.