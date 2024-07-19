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Общество ,  
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ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к людям других национальностей

ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негатива к другим национальностям

Восемь из десяти россиян (81%) не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, сообщил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«81% заявили нам в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к носителям других национальностей, которые находятся рядом с ними», — рассказал он, представляя результаты исследования.

То же число респондентов сообщили об отсутствии негатива к тем, кто переехал в их города из других государств. Согласно опросу, 79% россиян оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные или бесконфликтные.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Весной власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне.

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