В Париже неизвестный ранил ножом полицейского у бутика Louis Vuitton
Мужчина напал с ножом на полицейского на Елисейских полях в Париже, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
«Полицейский стал жертвой нападения в 8-м округе Парижа, после того, как прибыл по вызову сотрудников, охранявших магазин», — написал он на своей странице в Х, отметив, что нападавшего «немедленно ликвидировали».
По данным BFMTV, инцидент произошел у бутика Louis Vuitton. Собеседник телеканала в полиции уточнил, что нападавшему 27 лет, он не является гражданином Франции. Le Parisien пишет, что сотрудник полиции получил ранение в ухо, шею и ключицу, его госпитализировали.
В декабре неизвестный напал с ножом на туриста с гражданством Германии и Филиппин недалеко от Эйфелевой башни. Тот погиб от полученных травм. После этого нападавший скрылся и перешел по мосту на другой берег Сены, где ударил молотком гражданина Великобритании. Мужчину задержали.
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