МИД назвал недружественным отказ Чехии признавать паспорта без биометрии

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Отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа является очередным недружественным шагом, заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства», — сказала она.

По мнению Захаровой, в Праге осознают, что из-за введенного ранее численного ограничения состава российского посольства и закрытия двух генконсульств, возможности по консульскому обслуживанию россиян в Чехии сведены буквально к минимуму. В частности, это касается оформления паспортов нового поколения.

Основания для введений ограничений с чешской стороны не выдерживают никакой критики, подчеркнула Захарова.

Биометрический паспорт выглядит как традиционный бумажный документ, в который встроен чип. На него записываются паспортные данные владельца, цифровая фотография и биометрические данные — отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие. Распознать электронный паспорт можно по золотистому значку в нижней части обложки.

4 июля глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что россияне не смогут въехать в Чехию без биометрического загранпаспорта. Решение приняли из соображений безопасности. По словам Липавского, небиометрическими паспортами пользовались россияне, которых Прага обвиняет во взрывах во Врбетице. Представитель ведомства Мариана Вернерова рассказала агентству ČTK, что небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделывать.