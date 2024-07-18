В Кировской области установят налоговый вычет на развитие связи

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Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал внедрение в регионе вычета на налог на прибыль для организаций, которые работают в сфере развития сотовой связи, сообщила пресс-служба правительства области.

Объем выплаты предпринимателям составит 90% первоначальной стоимости созданного объекта.

«Проект нацелен на обеспечение устойчивой связью малых населенных пунктов, а также автодорог. Преференцию по налоговому вычету планируется предоставить организациям <...>, работающим в сфере связи на базе беспроводных технологий», — говорится в сообщении.

Меры направлены на стимулирование инвестиций в сферу сотовой связи и интернет, отметили в правительстве.

Документ поддержали в совете Заксобрания Кировской области. 24 июля на очередном пленарном заседании проект представят на рассмотрение всеми депутатами госоргана.

Согласно опросу «Авито Работа», за последние три года россияне, которые воспользовались правом на налоговый вычет, смогли вернуть через этот механизм в среднем около 80,7 тыс. руб. По данным сервиса, только 37% граждан России знают о возможности налогового вычета и пользуются ею.

За 2021, 2022 и 2023 годы 35% тех, кто воспользовался вычетом, вернули до 30 тыс. руб., еще 11% получили возврат в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. руб.