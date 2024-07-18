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Бизнес ,  
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В Кировской области установят налоговый вычет на развитие связи

Фото: Яков Андреев / РИА Новости
Фото: Яков Андреев / РИА Новости

Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал внедрение в регионе вычета на налог на прибыль для организаций, которые работают в сфере развития сотовой связи, сообщила пресс-служба правительства области.

Объем выплаты предпринимателям составит 90% первоначальной стоимости созданного объекта.

«Проект нацелен на обеспечение устойчивой связью малых населенных пунктов, а также автодорог. Преференцию по налоговому вычету планируется предоставить организациям <...>, работающим в сфере связи на базе беспроводных технологий», — говорится в сообщении.

Меры направлены на стимулирование инвестиций в сферу сотовой связи и интернет, отметили в правительстве.

Документ поддержали в совете Заксобрания Кировской области. 24 июля на очередном пленарном заседании проект представят на рассмотрение всеми депутатами госоргана.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно опросу «Авито Работа», за последние три года россияне, которые воспользовались правом на налоговый вычет, смогли вернуть через этот механизм в среднем около 80,7 тыс. руб. По данным сервиса, только 37% граждан России знают о возможности налогового вычета и пользуются ею.

За 2021, 2022 и 2023 годы 35% тех, кто воспользовался вычетом, вернули до 30 тыс. руб., еще 11% получили возврат в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Теги
Кировская область налоговый вычет Интернет телефонная связь
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