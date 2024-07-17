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Эксперты узнали среднюю сумму возврата в России при налоговом вычете

Avito: средний возврат при налоговом вычете за три года составил 80 тыс. руб.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последние три года россияне, которые воспользовались правом на налоговый вычет, смогли вернуть через этот механизм в среднем около 80,7 тыс. руб., следует из результатов опроса, проведенного сервисом «Авито Работа» (есть у РБК).

В исследовании участвовали 2 тыс. работающих россиян. Согласно результатам опроса, только 37% граждан России знают о возможности налогового вычета и пользуются ею.

За 2021, 2022 и 2023 годы 35% тех, кто воспользовался вычетом, вернули до 30 тыс. руб., еще 11% получили возврат в диапазоне от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Лишь 2% таких респондентов удалось вернуть от 250 тыс. до 300 тыс. руб. за три года с помощью налогового вычета. Жители Москвы и городов с численностью от полумиллиона до миллиона жителей смогли вернуть сумму выше среднего в сравнении с другими городами — около 118 804 руб. и 113 259 руб. соответственно.

Согласно результатам опроса, 34% респондентов знают о возможности вернуть деньги за счет налогового вычета, но не пользуются ей. Мужчины чаще женщин не знают и даже не слышали о такой возможности, уточняет «Авито Работа».

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Фото:Kmpzzz / Shutterstock / FOTODOM

Среди тех, кто пользуется вычетами, респонденты чаще всего упоминали имущественные налоговые вычеты, связанные с продажей, покупкой, строительством жилья и приобретением земли. Таких опрошенных — 62%. Социальные налоговые вычеты оказались на втором месте по популярности, их предпочли 50%. На стандартные вычеты — на детей, ветеранов Великой Отечественной войны и другие льготные категории граждан — приходится 29% ответов опрошенных.

Налоговый вычет — это сумма, которую можно не учитывать при выплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), или возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Только налоговые резиденты России могут экономить на НДФЛ с помощью налогового вычета. Это люди, которые живут в России не менее 183 дней подряд в течение года.

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Теги
налоговый вычет опросы Авито Исследование россияне
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