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Суд в Калининграде отправил под домашний арест главу фонда капремонта

Олег&nbsp;Туркин
Олег Туркин (Фото: Фонд капитального ремонта Калининградской области)

Главу Фонда капремонта Калининградской области Олега Туркина отправили под домашний арест до 19 августа по делу о хищении, сообщили РБК в пресс-службе Калининградского областного суда.

Чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата, совершенные организованной группой. Туркина подозревают в хищении средств фонда с использованием служебного положения, свою вину он не признал. Следствие настаивало на заключении чиновника под стражу.

Обязанности гендиректора Фонда капремонта исполняет замглавы по производственным вопросам Наталья Сергеева, сообщила пресс-служба организации. В самом фонде проходит проверка регионального СК. Фонд направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину просьбу перевести расследование на личный контроль.

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Олег Лавричев (второй справа)

По информации источника Калининград.Ru, Туркина задержали дома 20 июня. Кроме главы фонда задержаны несколько сотрудников организации.

Туркин возглавил Фонд капремонта Калининградской области в декабре 2019 года. Его выбрали по результатам открытого конкурса на замещение вакантной должности.

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Теги
Фонд капремонта Калининградская область домашний арест суд
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