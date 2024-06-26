Суд в Калининграде отправил под домашний арест главу фонда капремонта
Главу Фонда капремонта Калининградской области Олега Туркина отправили под домашний арест до 19 августа по делу о хищении, сообщили РБК в пресс-службе Калининградского областного суда.
Чиновника обвиняют по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата, совершенные организованной группой. Туркина подозревают в хищении средств фонда с использованием служебного положения, свою вину он не признал. Следствие настаивало на заключении чиновника под стражу.
Обязанности гендиректора Фонда капремонта исполняет замглавы по производственным вопросам Наталья Сергеева, сообщила пресс-служба организации. В самом фонде проходит проверка регионального СК. Фонд направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину просьбу перевести расследование на личный контроль.
По информации источника Калининград.Ru, Туркина задержали дома 20 июня. Кроме главы фонда задержаны несколько сотрудников организации.
Туркин возглавил Фонд капремонта Калининградской области в декабре 2019 года. Его выбрали по результатам открытого конкурса на замещение вакантной должности.
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