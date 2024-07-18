 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Мишустин повысил выплаты переехавшим в новые регионы медикам

Премьер Мишустин: выплаты уехавшим в новые регионы медикам увеличат
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Правительство повысит выплаты переехавшим в новые российские регионы медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Единовременные выплаты медики получают в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«До 2 млн руб. — врачам и до 1 млн руб. — фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена», — сказал Мишустин.

Всего на увеличение выплат из бюджета направят более 1 млрд руб., из них более 350 млн руб. зарезервировали на 2024 год, отметил премьер. Мишустин также подписал соответствующее постановление.

Законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России президент страны Владимир Путин подписал осенью 2022 года.

Кроме того, обе программы дополнят новым механизмом. Он позволит медработнику в течение действия договора один раз сменить место работы внутри региона, добавил премьер.

Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Программа «Земский доктор» действует с 2011 года. Она предполагает предоставление выплат врачам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты и малые города регионов. Там они обязаны отработать не менее пяти лет. Программа «Земский фельдшер» заработала в 2018 году.

В апреле 2024 года Мишустин сообщил о продлении обеих программа. По его словам, в 2023 году в двух проектах приняли участие более 6,5 тыс. медиков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Михаил Мишустин медработник земский доктор здравоохранение
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию частных медиков
Политика
Минздрав назвал странной идею выплат врачам частных клиник
Общество
Путин поручил направить на зарплаты врачам полученные от ОМС деньги
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Эрдоган позвонил Трампу и обсудил с ним «нападение на демократию» Политика, 17:38
Мишустин повысил выплаты переехавшим в новые регионы медикам Общество, 17:34
МИД Финляндии объяснил, почему не планирует открывать границу с Россией Политика, 17:31
Что такое фриланс-партнерство и почему стоит им заняться — Fast Company Pro, 17:27
Допущенная на Олимпиаду россиянка вышла в 1/4 финала турнира в Венгрии Спорт, 17:20
Чемпиона мира и Европы уволили с поста главного тренера «Страсбура» Спорт, 17:19
Аналитики «Альфа-Капитала» обновили топ-10 акций на российском рынке Инвестиции, 17:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Словакия вслед за Венгрией перестала получать нефть ЛУКОЙЛа Бизнес, 17:11
Вучич посоветовал достичь прекращения огня на Украине «как можно скорее» Политика, 17:08
Захарова заявила об отсутствии запросов от США на встречу с Лавровым Политика, 17:02
Майкл Фелпс возглавил рейтинг лучших спортсменов ХХI века Спорт, 16:55
В Okko объяснили передачу «Матч ТВ» прав на показ чемпионата Испании Спорт, 16:53
Военный суд продлил арест обвиняемого в коррупции генерала Шамарина Политика, 16:47
Российские военные ударили по военному аэропорту ВСУ и самолету МиГ-29 Политика, 16:44