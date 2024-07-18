Мишустин повысил выплаты переехавшим в новые регионы медикам

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Правительство повысит выплаты переехавшим в новые российские регионы медицинским работникам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Единовременные выплаты медики получают в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«До 2 млн руб. — врачам и до 1 млн руб. — фельдшерам, медсестрам и другим специалистам среднего медицинского звена», — сказал Мишустин.

Всего на увеличение выплат из бюджета направят более 1 млрд руб., из них более 350 млн руб. зарезервировали на 2024 год, отметил премьер. Мишустин также подписал соответствующее постановление.

Законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России президент страны Владимир Путин подписал осенью 2022 года.

Кроме того, обе программы дополнят новым механизмом. Он позволит медработнику в течение действия договора один раз сменить место работы внутри региона, добавил премьер.

Программа «Земский доктор» действует с 2011 года. Она предполагает предоставление выплат врачам, которые переехали на работу в сельские населенные пункты и малые города регионов. Там они обязаны отработать не менее пяти лет. Программа «Земский фельдшер» заработала в 2018 году.

В апреле 2024 года Мишустин сообщил о продлении обеих программа. По его словам, в 2023 году в двух проектах приняли участие более 6,5 тыс. медиков.