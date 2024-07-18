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Военная операция на Украине ,  
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МИД увидел американский след в финансировании покушения на Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Павел Быркин / Sputnik / Reuters)

Планирование и финансирование покушения на президента России Владимира Путина, о котором говорил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, происходило при участии «англосаксонских хозяев» Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет сомнений, что подобные преступления планировались и финансировались при непосредственном участии англосаксонских хозяев киевского режима», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам Буданова, попытки покушения на Путина предпринимались, но все были неудачными. Он не уточнил, о каких случаях идет речь.

Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
Политика
Кирилл Буданов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что безопасность Путина «обеспечивается на должном уровне».

В мае 2022 года Буданов в интервью «Украинской правде» говорил, что «примерно два месяца назад» на Путина совершили покушение «представители Кавказа». По его словам, попытка «была неудачной» и не получила огласки.

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Владимир Путин покушение на убийство Кирилл Буданов Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
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