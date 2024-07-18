В РЖД показали отремонтированные комнаты длительного отдыха

«Российские железные дороги» показали новые комнаты длительного отдыха на вокзалах, которыми можно будет воспользоваться вместо отелей в путешествиях на поездах, сообщает телеграм-канал РЖД.

Фото: РЖД Фото: РЖД Фото: РЖД Фото: РЖД Фото: РЖД

Такие помещения уже открыты почти на 200 вокзалах в стране. А ремонт комнат идет на четырех вокзалах: Бологое (Ленинградское направление), Мысовая (Восточно-Сибирская железная дорога), Сковородино (Амурская область) и Кострома (Костромская область). Также такие комнаты появятся позже на тюменском вокзале Нягань, который открыли в прошлом году.

«Работы по обновлению комнат продолжим. В первую очередь будем осуществлять их на популярных туристических направлениях», — заверили в компании.

В РЖД рассказали, что комнаты длительного отдыха отвечают всем требованиям комфорта и безопасности. В них есть зоны для работы и отдыха, места, где можно поесть и выпить чай, спальные места и санитарная зона.

Бронирование комнат предполагает почасовую оплату, причем отдохнуть можно как в целом номере, так и запросив себе отдельное спальное место.