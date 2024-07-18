Путин словами «задание выполняет» оценил рост сборов на таможне

Путин сообщил о 500 млрд руб. дополнительных таможенных сборов за полгода

Владимир Путин и Валерий Пикалев (Фото: kremlin.ru)

Российская казна за первое полугодие пополнилась дополнительными 500 млрд руб. таможенных сборов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

По словам главы государства, ФТС «задание выполняет». В результате за первые шесть месяцев текущего года почти на 0,5 трлн руб. больше перечислено сборов, платежей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Растет результативность таможенного контроля, увеличивается автоматизация, повышается пропускная способность, в том числе за счет внедрения цифровых технологий», — добавил Путин.

В свою очередь Пикалев уточнил, что собранные доходы за первое полугодие составили 3 трлн 361 млрд руб.

По информации главы ФТС, в службе продолжается полномасштабная цифровизация, которая должна привести к тому, что досмотр транспорта на границе не будет занимать больше десяти минут.

Одновременно, по словам Пикалева, уже повысилась результативность таможенного контроля, в результате по системе управления рисками удалось довзыскать ранее не полученные 11 млрд руб., а контроль после выпуска товаров обеспечил поступления почти на 25 млрд руб.