Супруга Познера опровергла его госпитализацию из-за рака

Владимир Познер (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Жена телеведущего и журналиста Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о госпитализации ее супруга в связи с онкологическим заболеванием, сообщила она РБК.

«Вранье! Он в полном порядке. В данный момент [он] на международном семинаре в Стамбуле», — сказала Соловьева.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Познер попал в больницу, где ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Владимир Познер в середине 1980-х был ведущим телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленинград — Бостон». В 1990-е вел вместе с американским журналистом Филом Донахью передачу «Познер и Донахью» на телеканале CNBC. В начале 2000-х был ведущим ток-шоу «Времена» на «Первом канале».

С осени 2008 года на «Первом канале» выходила авторская передача «Познер». После начала военных действий на Украине программа перестала выходить. Журналист объяснял это тем, что с 24 февраля 2022 года «Первый канал» «стал информационным каналом и останется таковым до завершения так называемой спецоперации».