В Курской области объявили опасность ракетной атаки

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Власти Курской области предупредили местных жителей об опасности ракетной атаки, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Он посоветовал находящимся в квартирах людям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: например в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто остался на улице, следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Регион регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. При последнем нападении 17 июля местная жительница получила ранения в селе Любимовка, а в селе Новоивановка Суджанского района пострадал водитель автомобиля, на который украинский коптер сбросил взрывное устройство.