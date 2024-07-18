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Военная операция на Украине ,  
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Демобилизованный напал на пенсионерку в Шатуре

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Безработный житель Подмосковья избил пенсионерку в Шатуре и совершил попытку изнасилования, сообщил источник РБК, близкий к МВД, и подтвердил источник в региональном отделе полиции.

По информации источников, инцидент произошел 17 июля. Пьяный 25-летний мужчина Андрей Артамонов напал на 69-летнюю женщину, не менее семи раз ударил ее по голове и телу и попытался изнасиловать ее. Собеседники РБК уточнили, что свой умысел он до конца не довел, поскольку его заметили прохожие, которые вызвали полицию.

Артамонова в 2021 году судили за изнасилование, приговорили к четырем годам колонии, но в августе 2023 года помиловали, сняли судимость и направили на военную операцию. В феврале 2024 года он был демобилизован, сообщили источники.

«Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Мужчина вину признал, он задержан по делу о попытке изнасилования и попытке совершения действий сексуального характера. Его поступок попал на камеры видеонаблюдения и подтверждается показанием свидетелей.

Потерпевшая получила сотрясение мозга, перелом ребер и множественные ушибы, добавили источники.

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Теги
Подмосковье Шатура изнасилование Военная операция на Украине
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