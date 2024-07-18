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Общество ,  
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Роспотребнадзор будет получать данные о «первом чеке» новых точек питания

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Роспотребнадзор будет оперативно получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о новых участниках рынка общественного питания, пищевых производств и розничной торговли. Соответствующие поправки в закон «О применении контрольно-кассовой техники…» подготовил Минфин, сообщает газета «Известия». Издание ознакомилось с содержанием документа.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Цель законопроекта — дать налоговым органам право на предоставление Роспотребнадзору сведений о месторасположении торговой точки, где используется контрольно-кассовая техника, а также о времени, когда торговый объект формирует первый кассовый чек.

По проекту, поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Как рассказали изданию в пресс-службе ФНС, это необходимо для получения информации о начале деятельности новых торговых заведений. «Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом», — уточнили там.

Кассовые чеки содержат в себе много информации о компании, рассказали в «Платформе ОФД», например: наименование, ИНН, место и время расчета, ФИО кассира, название товара. Именно эти данные сможет получать Роспотребнадзор после вступления поправок в силу. Как отметили в Минфине, новые меры помогут предотвращать нарушения, которые организация может совершить после начала своей деятельности.

По действующему законодательству, заведения общепита, представители розничной торговли и пищевого производства должны самостоятельно уведомлять надзорные органы о начале своей деятельности.

Проект Минфина рассмотрят на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 22 июля, рассказали «Известиям» в аппарате руководителя ведомства Андрея Макарова.

Изменения в закон хотят внести после массового отравления россиян ботулотоксином, который содержался в продуктах питания, заказанных в сервисах доставки еды. Пациенты с признаками ботулизма начали обращаться в больницы в середине июня. Тогда от инфекции пострадали более 400 человек.

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Теги
ботулизм законопроект Минфин Роспотребнадзор ФНС общепит
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