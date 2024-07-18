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Политика ,  
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Автор санкций против России ответил на сообщения о своем уходе в отставку

Автор антироссийских санкций сенатор Менендес опроверг сообщения об отставке
Роберт Менендес
Роберт Менендес (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Американский сенатор от штата Нью-Джерси, демократ Роберт Менендес, известный как один из авторов законопроектов о санкциях против России (законопроект DASKA — проект «санкций из ада»), опроверг сообщения о своем уходе в отставку в связи с обвинениями против него. Об этом он заявил телеканалу CBS News.

О том, что Менендес планирует покинуть свой пост в конгрессе спустя 30 лет работы, сообщили источники NBC News, знакомые с ходом дела. По данным собеседников телеканала, сенатор, который не соглашался на призывы десятков демократов, «похоже, наконец-то смягчился» после обвинительного приговора и растущих угроз исключить его в случае отказа. NBC отмечает, что политик звонил своим союзникам, чтобы уведомить их о своем решении.

«Я могу вам сказать, что я не подавал в отставку и не разговаривал ни с какими так называемыми союзниками. Мне кажется, что меня пытаются заставить сделать заявление. Любой, кто меня знает, в курсе, что это худший способ добиться от меня желаемого», — сказал Менендес в разговоре с CBS News.

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Роберт Менендес

Расследование против Менендеса ведется с осени 2022 года. Прокуратура США полагает, что сенатор хотел «тайно предоставить Египту конфиденциальную информацию правительства США», используя «свое служебное положение». Также его обвиняют в попытках «повлиять на расследования уголовных дел в отношении трех бизнесменов из Нью-Джерси»: Уилла Ханы, Хосе Урибе и Фреда Дайбеса.

16 июля суд присяжных признал Менендеса виновным по 16 пунктам из 18. Ему были предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве на посту должностного лица и в том, что он действовал в качестве иностранного агента. Во время обысков у политика изъяли 13 золотых слитков, роскошный Mercedes-Benz и более $550 тыс. наличными.

Менендес отрицает свою вину и планирует подать апелляцию. Приговор по его делу должны вынести 29 октября.

Осенью 2023 года Менендес сложил с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам сената конгресса США из-за выдвинутых против него обвинений.

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Теги
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