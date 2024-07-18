Cкелет стегозавра по прозвищу Апекс продали на аукционе за $44 млн

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На аукционе в Нью-Йорке продали скелет стегозавра, чей возраст составляет 161 млн лет, за $44,6 млн. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s в соцсети X.

«Лучший экземпляр стегозавра из когда-либо найденных по прозвищу Апекс был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные $44,6 млн, что делает его самым ценным ископаемым, когда-либо проданным на аукционе», — говорится в сообщении.

Сам аукционный дом оценил лот в $4–6 млн, однако итоговая цена превысила предварительную оценку и превзошла предыдущий рекорд аукциона для окаменелостей динозавров. Так, в 2020 году останки тираннозавра по прозвищу Стэн были проданы за $31,8 млн, отмечает Time.

Покупателем оказался 55-летний основатель и генеральный директор американского хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин, узнала The Wall Street Journal. Бизнесмен пообещал передать стегозавра в аренду одному из музеев в США. «Апекс родился в Америке и останется в Америке», — заявил Гриффин после покупки.

Стегозавр Апекс был обнаружен в 2022 году на частной земле недалеко от города с названием Динозавр в американском штате Колорадо. Скелет Апекса достигает 11 футов (3,3 м) в высоту и 27 футов (8,2 м) от носа до кончика хвоста.

Глава отдела науки и популярной культуры Sotheby's Кассандра Хаттон отметила, что стегозавр с его характерными заостренными спинными пластинами является одним из самых узнаваемых динозавров в мире. Ученые полагают, что стегозавры использовали шипы на кончике хвоста для защиты, однако на останках Апекса нет следов боя. Зато есть признаки артрита — это значит, что Апекс благополучно дожил до преклонных лет.