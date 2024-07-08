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Два пистолета Наполеона продали на аукционе за €1,69 млн

Фото: osenat.com
Фото: osenat.com

Два пистолета из коллекции первого императора Франции Наполеона Бонапарта продали на аукционе за €1,69 млн (около 161 млн руб.), передает AFP со ссылкой на аукционный дом Osenat, проводивший торги.

Организаторы аукциона не раскрыли данные о новом владельце пистолетов, но отметили, что продажа прошла успешно. Изначально пистолеты оценили в €1,2–1,5 млн.

Оружие было изготовлено по заказу императора оружейником Луи Марена Госсе. Пистолеты помещены в ящик из ореха, который обит зеленым бархатом и расшит золотом.

Власти Франции запретили вывозить из страны пистолеты Наполеона
Общество
Наполеон Бонапарт

Незадолго до торгов, 6 июля, французское Министерство культуры признало эти пистолеты национальным достоянием и запретило вывозить из страны.

Теги
Франция аукционы Наполеон
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