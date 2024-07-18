 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

Сюжет
Военная операция на Украине

Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии, находящихся дома, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или помещении со сплошными стенами.

Мэр рекомендовал не находиться на открытом пространстве у моря, а также сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Перед этим об отражении атаки надводного беспилотника сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
Политика

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В последний раз опасность атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске в ночь на 3 июля.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Новороссийск Черное море беспилотники Воздушная тревога
Материалы по теме
В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника
Политика
В Севастополе предупредили об угрозе баллистических ракет
Политика
Глава Севастополя сообщил об отражении атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 96,3 (+0,04) Инвестиции, 17 июл, 17:38 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 88,09 (-0,2) Инвестиции, 17 июл, 17:38
Харари, Пинкер, Фукуяма: зачем корпорации продвигают бредовые прогнозы Pro, 07:00
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку Финансы, 07:00
Минюст США обвинил жителя Флориды в угрозах Байдену Политика, 06:58
Над Брянской областью сбили два беспилотника Политика, 06:36
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 06:35
Джей Ди Вэнс принял выдвижение на пост вице-президента вместе с Трампом Политика, 06:17
Глава Дагестана объяснил ревизию личных дел чиновников после терактов Политика, 06:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россияне назвали самые престижные профессии Общество, 06:00
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров Политика, 05:41
Байден заявил, что устал от Маска и его «богатых дружков» Политика, 05:30
Жителя Великого Новгорода задержали по подозрению в госизмене Политика, 05:25
Венгрия заявила о готовности дать площадку для переговоров Киева и Москвы Политика, 04:58
В Севастополе отразили попытку атаки надводного беспилотника Политика, 04:52
Участницу обнаженной съемки на кладбище в Петербурге отпустили из СИЗО Общество, 04:24