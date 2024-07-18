В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

Опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Новороссийске, сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

Он призвал жителей первой береговой линии, находящихся дома, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или помещении со сплошными стенами.

Мэр рекомендовал не находиться на открытом пространстве у моря, а также сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Перед этим об отражении атаки надводного беспилотника сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В последний раз опасность атаки безэкипажных катеров объявляли в Новороссийске в ночь на 3 июля.