В Китае загорелся 14-этажный торговый центр, погибли 16 человек

В Китае при пожаре в торговом центре погибли 16 человек

В китайском городском округе Цзыгун произошел пожар в торговом центре, в результате, по последним данным, погибли 16 человек, сообщает агентство Xinhua.

Пожар в 14-этажном здании, расположенном в высокотехнологичной зоне города, начался около 18:00 по местному времени (15:00 мск). Возгорание произошло на первом этаже.

Спустя примерно четыре часа спасателям удалось эвакуировать из ТЦ 75 человек, которые находились в ловушке из-за огня. Поисково-спасательные операции продолжаются.

В здании находятся универмаг, офисы, рестораны и кинотеатр.

В начале мая в провинции Гуандун на юге Китая обрушился участок автомагистрали длиной около 18 м, в результате погибли 36 человек, еще около 30 были госпитализированы. Площадь обвала составила 184,3 кв. м, в спасательных операциях участвовали более 500 человек.