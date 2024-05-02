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Число погибших в результате обвала автомагистрали в Китае выросло до 36

В результате обрушения участка автотрассы в Китае погибли 36 человек

Число погибших при обрушении автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая возросло до 36, сообщило агентство Xinhua.

Длина обвалившегося участка составила 17,9 м, а площадь обвала — 184,3 кв. м. Под завалами обнаружили 23 машины.

Инцидент произошел около 2:10 1 мая (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу, на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу, следующей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24
Общество

30 человек были госпитализированы. В спасательных операциях задействованы более 500 человек. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

Ранее SCMP сообщила о 24 погибших. Газета отметила, что на трассе 1 мая, в День труда, наблюдалось интенсивное движение, так как в Китае начались пятидневные каникулы, на время которых отменяется плата за проезд на автомагистралях.

Теги
Китай автотрасса обрушение погибшие
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