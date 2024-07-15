Умер актер и режиссер «Дальнобойщиков» Юрий Кузьменко
Актер, сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России в телеграм-канале.
Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году он поступил в ГИТИС, затем работал в Кишиневе в Театре-студии киноактера «Молдова-фильм». После закрытия учреждения Кузьменко уехал работать в Одессу и устроился в Одесский академический драматический театр. Затем актер поступил на режиссерский факультет ВГИКа.
Дебют в кино у Кузьменко состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. Всего актер сыграл в 35 кинолентах, включая фильмы «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Полет фантазии», а также в телесериалах «Дальнобойщики» и «Желанная». В «Дальнобойщиках» он был режиссером первых 20 эпизодов.
В 2019 году у Кузьменко вышел фильм-комедия «Дипломат», продюсером выступил Константин Эрнст, главную роль сыграл Александр Лазарев-младший. Премьеру показали на «Первом канале». Согласно сайту «Кино-театр.ру», в 2024 году должна была выйти вторая часть комедии.
Также Кузьменко снял телесериал в жанре криминальной драмы «Хорошие руки», он состоит из 12 серий. Главную роль сыграла Елена Ксенофонтова.
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