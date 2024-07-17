В Париже машина протаранила террасу кафе
В Париже автомобилист въехал на террасу ресторана, в результате шесть человек пострадали, сообщает AFP.
ДТП произошло у террасы кафе Le Ramus. Le Monde со ссылкой на источники в полиции пишет, что, предположительно, есть один погибший. По данным газеты, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили легкие ранения. Всего на террасе Le Ramus в этот момент находились 23 человека, сообщили власти.
Водитель скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали. Прокуратура Парижа сообщила, что его арестовали по статье о «непредумышленном убийстве, непреднамеренное причинении вреда водителем и создании угрозы».
France Bleu со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает, что его анализы на алкоголь и наркотики показали положительный результат.
В машине также находился пассажир, его задержали. По информации Le Mond, в его крови также нашли алкоголь и наркотические вещества.
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