В Париже машина протаранила террасу кафе

В Париже автомобиль врезался в террасу кафе, шесть человек пострадали

В Париже автомобилист въехал на террасу ресторана, в результате шесть человек пострадали, сообщает AFP.

ДТП произошло у террасы кафе Le Ramus. Le Monde со ссылкой на источники в полиции пишет, что, предположительно, есть один погибший. По данным газеты, трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили легкие ранения. Всего на террасе Le Ramus в этот момент находились 23 человека, сообщили власти.

Водитель скрылся с места происшествия, однако позднее его задержали. Прокуратура Парижа сообщила, что его арестовали по статье о «непредумышленном убийстве, непреднамеренное причинении вреда водителем и создании угрозы».

France Bleu со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает, что его анализы на алкоголь и наркотики показали положительный результат.

В машине также находился пассажир, его задержали. По информации Le Mond, в его крови также нашли алкоголь и наркотические вещества.