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Военная операция на Украине ,  
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ЕК согласовала новый транш Украине на €4,2 млрд

Еврокомиссия согласовала новый транш Украине на €4,2 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Еврокомиссия утвердила Украине новый транш помощи в размере €4,2 млрд, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

С учетом этой выплаты размер помощи, переданной Брюсселем Киеву, достигнет €12 млрд, отметила она.

В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.

Для получения финансирования Украина должна выполнить условия ЕС — соблюдать демократические принципы и права человека.

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Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — сказал он.

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