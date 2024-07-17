ЕК согласовала новый транш Украине на €4,2 млрд

ЕК согласовала новый транш Украине на €4,2 млрдЕврокомиссия согласовала новый транш Украине на €4,2 млрд
Еврокомиссия утвердила Украине новый транш помощи в размере €4,2 млрд, сообщила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
С учетом этой выплаты размер помощи, переданной Брюсселем Киеву, достигнет €12 млрд, отметила она.
В начале февраля 2024 года лидеры стран Евросоюза согласовали долгосрочную помощь Украине в размере €50 млрд из бюджета объединения. Пакет помощи рассчитан на четыре года, он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд.
Для получения финансирования Украина должна выполнить условия ЕС — соблюдать демократические принципы и права человека.
Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Президент Владимир Путин заявил, что «по большому счету украинская экономика без внешней подпитки» не может существовать. «То же самое касается системы обороны», — сказал он.
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