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Общество ,  
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Матвиенко рассказала о попытках мошенников ее обмануть

Председатель Совфеда Матвиенко: мошенники неоднократно пытались меня обмануть
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Совет Федерации РФ)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что мошенники много раз пытались ее обмануть, но безуспешно. Об этом она рассказала на пленарном заседании, ее слова приводит агентство «РИА Новости».

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — отметила Матвиенко. Она добавила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком, отметив, что надо работать с финансовой грамотностью населения.

«А начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованы. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — уточнила политик.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

11 июля Центробанк расширил список признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки при предотвращении подобных действий. К нему добавилось еще три критерия, при фиксации которых банк должен приостановить операции:

  • счет, куда переводятся средства, занесен в собственную базу банка как счет, по которому проводились мошеннические операции. Эта норма будет действовать, даже если сами клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных ЦБ;
  • информация о возбуждении уголовного дела от клиента или другого заинтересованного лица, а не только полученная при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России;
  • поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции (например информация от оператора связи о нехарактерной для клиента телефонной активности перед переводом средств или росте числа входящих сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах).

Требования к банкам приостанавливать такие операции вступают в силу 25 июля.

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Совет Федерации Валентина Матвиенко мошенничество
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года
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